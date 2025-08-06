Trabajadores de AHMSA buscan justicia social en proceso laboral

En asamblea realizada este miércoles en las instalaciones de Planta Dos, exempleados de Altos Hornos de México (AHMSA) reiteraron que no permitirán la salida de material ni equipo de la siderúrgica, mientras continúan las negociaciones sobre el futuro de la empresa y el pago de adeudos laborales.

Julián Ávalos, ex obrero de AHMSA, señaló que los trabajadores están firmes en su postura y comprometidos con la defensa de sus derechos.

"Queremos que se nos haga justicia social, y para nosotros la justicia social es que se nos pague todo lo que se nos debe de acuerdo a nuestro contrato colectivo de trabajo. Estamos exigiendo que la evaluación de los activos de la empresa sea la correcta y que no se subestime el valor real de AHMSA", expresó.

Ávalos destacó que una comisión de trabajadores acudió este martes al Senado, donde sostuvieron reuniones con autoridades laborales y con el procurador federal, quien —aseguró— les manifestó contar con instrucciones de la Presidencia de la República para brindar apoyo en el proceso.

"Sentimos el compromiso de las autoridades, incluso de la presidenta, de que se nos va a hacer justicia. No nos dan una garantía absoluta, pero sí un compromiso real para que esto salga adelante", puntualizó.

Asimismo, advirtió que los obreros pidieron a las autoridades revisar versiones sobre la posible contratación de personal y la entrada de nuevos inversionistas.

"No sería justo que Alonso Ancira llegara a comprar nuevamente la empresa, cuando aún nos debe muchos millones de dólares", afirmó.

Por último, Ávalos mencionó que una jueza les advirtió que, de concretarse demandas económicas de terceros contra AHMSA, podrían verse afectados los pagos a los trabajadores, ya que se reduciría la masa disponible para liquidar los adeudos.

Concluyó reiterando que el movimiento seguirá firme hasta que se garantice que los obreros reciban lo que por ley les corresponde.