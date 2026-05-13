Empleados de BanCoppel le montan una deuda de 80 mil pesos a cliente

Monta Coppel deuda de 80 mil pesos a cliente; empleados habrían utilizado base de datos para cometer el fraude, denunció Griselda Arreguín.

La especialista en atención a casos de fraude informó que este tipo de casos se origina cuando supuestos empleados contactan a clientes para informarles sobre un préstamo autorizado y ya depositado en su cuenta de BanCoppel, aun cuando los usuarios no lo hayan solicitado.

Posteriormente, bajo engaños, les indican regresar el dinero a otra cuenta, lo que deriva en el desvío de los recursos.

Arreguín advirtió que los responsables también logran que las víctimas sincronicen sus teléfonos mediante aplicaciones remotas, obteniendo acceso a información personal y a otras cuentas bancarias, lo que agrava el daño económico.

Detalló que uno de los casos corresponde a una mujer de aproximadamente 50 años, residente de la colonia Ampliación Tierra y Libertad, a quien le generaron una deuda inicial de 45 mil pesos, además de un cargo adicional por 9 mil 200 pesos en su tarjeta de crédito. Con intereses, el adeudo asciende a cerca de 80 mil pesos.

La afectada reportó el movimiento no reconocido a su banco; sin embargo, en el caso de la tienda, el procedimiento debe iniciarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de Concilia-net, al tratarse del origen del problema.

La especialista señaló que hasta el momento se tienen registrados tres casos similares en su oficina, ninguno de los cuales ha sido resuelto, ya que la empresa argumenta que las operaciones fueron autorizadas desde la aplicación, pese a que se realizaron bajo engaños.

Asimismo, acusó que la compañía ha sido omisa en iniciar investigaciones internas sobre su personal con acceso a datos de clientes, lo que podría implicar violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales.

Finalmente, indicó que se continuará con el proceso legal correspondiente para buscar una conciliación y justicia para las víctimas, al tiempo que alertó a la población sobre este tipo de fraudes que se aprovechan de la necesidad económica de las personas.

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