Cae de techo de vivienda al intentar retirar una antena y fallece

SABINAS, COAH.- Un sabinense cayó de una altura de aproximadamente 5 metros cuando se encontraba retirando una antena de un domicilio en la zona centro de la ciudad, minutos después murió.

Estos hechos movilizaron a cuerpos de emergencia y, a autoridades policiacas en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron en su momento al afectado, un hombre de 60 años de edad, quien presentaba diversas contusiones y fracturas diversas.

Luego de brindarle los primeros auxilios en el lugar, fue desplazado a la clínica del IMSS de la ciudad de Nueva Rosita, en el trayecto dicha persona murió.

Los hechos ocurrieron en la calle Zaragoza, zona centro, según informaron las autoridades policiacas que acudieron como primeros respondientes. Vecinos del sector fueron quienes alertaron al 911 al percatarse del accidente.

Elementos de Seguridad Pública exhortaron a la población a extremar precauciones al realizar trabajos en alturas, así como a utilizar el equipo de seguridad adecuado para evitar este tipo de accidentes.