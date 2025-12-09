Carlos Villarreal supervisará guardias en Monclova durante vacaciones

Mil 500 empleados municipales recibirán su aguinaldo en tiempo y forma, antes del 20 de diciembre, como lo marca la ley. Además, ya se coordinan los roles de guardias para garantizar que las áreas esenciales continúen operando durante la temporada vacacional.

Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento, explicó que la Comisión de Hacienda sesionó recientemente y revisó el tema del pago de prestaciones. "Aunque por ley se contempla que sea hasta el 20 de diciembre, creemos que no se llegará un poco antes. Las dependencias gubernamentales salen a partir del 19 de diciembre", señaló.

Añadió que, aunque la mayoría del personal sale de vacaciones, habrá dependencias que deberán mantener operaciones activas, como Seguridad Pública, Protección Civil, Bomberos y Servicios Primarios. "El alcalde ha dicho que tendremos guardias a la espera de que alguno de los ciudadanos tenga que hacer un trámite. Por lo general todo mundo anda en fiesta y los operativos se van de vacaciones, pero se quedan trabajando los que ya sabemos", comentó Medina.

Destacó que el alcalde Carlos Villarreal acompañará y supervisará de cerca a las áreas operativas que continuarán brindando servicio durante las fiestas decembrinas. Respecto al personal municipal, Medina subrayó que se garantiza el pago oportuno del aguinaldo a los 1500 trabajadores, a quienes el alcalde reconoce como parte fundamental de la administración. "Los trabajadores son el pilar fundamental de esta administración, y lo pudieron ver en su informe, donde se da un reconocimiento al secretario general del sindicato. Gracias a eso Monclova está limpia, en orden y siempre con personal al pendiente", recordó.

El periodo vacacional iniciará el 19 de diciembre, aunque el alcalde evalúa si comenzará incluso un día antes. "Después de esa fecha, generalmente todo está cerrado", apuntó Medina.