Monclova fortalece su vinculación con empresas para generar más empleo

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, continúa fortaleciendo la vinculación con el sector productivo para acercar más oportunidades de empleo a la ciudadanía, como parte de una estrategia permanente para consolidar una ciudad más competitiva, con mayor inversión y mejores oportunidades para las familias.

En equipo con el gobernador Manolo Jiménez y la iniciativa privada, se mantiene una agenda de trabajo enfocada en atraer nuevas inversiones, respaldar el crecimiento de las empresas establecidas en la región y facilitar la generación de empleos formales, fortaleciendo a Monclova como un destino confiable para el desarrollo industrial.

Actualmente, DENSO Air Systems de México mantiene abierta la contratación de personal operativo; Doosung Tech México ofrece espacios para practicantes en distintas áreas de ingeniería y administración; Yura Harness continúa recibiendo solicitudes de empleo en su nuevo centro de reclutamiento, mientras que Dual Borgstena Trim México mantiene abierto su proceso de contratación, ampliando las opciones laborales para las y los monclovenses.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el trabajo coordinado entre los distintos sectores permite generar condiciones para que más empresas inviertan y crezcan en la ciudad.

"Nuestro compromiso es seguir impulsando una agenda de desarrollo económico basada en la colaboración con el Gobierno del Estado y el sector productivo, creando las condiciones para que más empresas crezcan en Monclova y, con ello, se generen mayores oportunidades de empleo para nuestra gente", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando junto con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para fortalecer la competitividad de Monclova, impulsar la generación de empleo y continuar consolidando una economía con más oportunidades para la Región Centro.