Egresados de CONALEP logran empleo formal en Monclova

Gracias a la vinculación entre las industrias y el CONALEP, muchos alumnos han logrado obtener empleo formal en empresas de Monclova, así lo indicó la directora CONALEP Monclova Deyanira Terrazas.

Informó que entre el 35 y 40 por ciento de los alumnos que participan en programas de vinculación con empresas consiguen integrarse a una actividad laboral, lo que representa una oportunidad significativa para su desarrollo profesional y económico.

Señaló que una de las principales ventajas del modelo educativo del CONALEP es que permite a los jóvenes estudiar y trabajar al mismo tiempo, lo que se traduce en un beneficio directo para sus familias. "La mayoría hemos visto en los últimos años que se incorporan a continuar una carrera, pero también tienen la posibilidad de emplearse", explicó.

Asimismo, destacó que existen múltiples casos de éxito de egresados que han logrado permanecer en las empresas donde realizaron sus prácticas, gracias a su desempeño y a la aceptación por parte del sector empresarial.

En lo que va del año, indicó que alrededor del 35 por ciento de los estudiantes egresados han logrado quedarse a laborar en empresas de la región.

De una generación estimada de entre 300 y 350 jóvenes, más de 100 han conseguido integrarse de manera formal al ámbito laboral.

No obstante, Terrazas subrayó que una tendencia creciente entre los egresados es continuar con sus estudios profesionales, lo que también refleja el interés de los jóvenes por seguir preparándose y ampliar sus oportunidades a futuro.