Jornada de reclutamiento con Vestis Monclova para cubrir 50 plazas

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) anunció una jornada de reclutamiento presencial con la empresa Vestis Monclova (anteriormente Aramark), la cual busca cubrir 50 plazas para operarios de producción este martes.

La cita es para los buscadores de empleo, ya que la empresa estará realizando entrevistas directas en las instalaciones del SNE en un horario de 10:00 a 12:30 horas. El evento es parte de las acciones para facilitar la colocación laboral y el contacto ágil entre empleadores y aspirantes.

Requisitos Mínimos, Amplia Oportunidad. La convocatoria destaca por su accesibilidad, pues está diseñada para personas que no necesariamente cuentan con un currículum extenso. Los requisitos son mínimos:

No se requiere experiencia previa.

Escolaridad mínima: Solo se pide contar con la primaria terminada. Edad: Abierta a personas de 18 a 45 años, sin distinción de sexo.

Los detalles específicos sobre el sueldo y las prestaciones serán proporcionados a los interesados por los representantes de Vestis Monclova durante la entrevista.

El SNE recordó que, además de esta importante jornada con Vestis, mantiene activa su bolsa de trabajo con un total de 535 vacantes en diversos perfiles y sectores.

Entre los puestos disponibles se encuentran almacenista, asesor de crédito, ayudante general, soldador, bailero, materialista, ensamblador, gerente operativo y asesor comercial. El instituto reiteró la invitación a las empresas locales a sumarse a estas jornadas que se realizan cada martes, agilizando así la contratación en la región.