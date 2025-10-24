Arranca instalación de Puntos Violeta en Monclova

Arrancó la instalación de Puntos Violeta al oriente de Monclova, ampliando así la cobertura del programa en 206 tiendas de conveniencia de la Región Centro, de las cuales 136 corresponden al municipio de Monclova.

Con esta acción, el programa que ya abarca la región Laguna y el sureste del estado, fortalece la red de espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes, extendiéndose a centros comerciales, plazas públicas, universidades y estadios deportivos.

Además de los puntos violeta, estas acciones de seguridad se complementan con los centros de justicia y empoderamiento para mujeres, los denominados espacios libres de violencia, donde se ofrece ayuda inmediata, orientación y resguardo temporal en caso de situaciones de riesgo físico, moral o emocional.

Durante el evento acompañaron al alcalde Carlos Villarreal Pérez, María Bárbara Cepeda, Secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Ciudadana e Inversión Social Productiva, así como Mayra Valdez, titular de la Secretaría de las Mujeres, acompañados por funcionarios estatales y municipales.

"La región centro ya se pintó de violeta. Para el gobernador del estado, poner fin a la violencia es una prioridad, y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para avanzar en el empoderamiento de las mujeres", destacó Cepeda.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reafirmó el compromiso de su administración con la seguridad y la igualdad: "Cada punto debe ser una luz y una esperanza. Aquí en Monclova las mujeres no están solas; la vida y la integridad de las mujeres son una prioridad", señaló.

Los Puntos Violeta representan un esfuerzo conjunto entre el sector privado, gobiernos municipales y sociedad civil, transformando establecimientos comerciales en espacios seguros, libres de violencia física, moral y emocional.