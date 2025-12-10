Bazar Navideño en Monclova apoya a organizaciones sociales

Por séptimo año consecutivo, integrantes de la sociedad civil y un grupo de emprendedoras llevan a cabo el Bazar Navideño, un evento que combina el impulso al comercio local con el apoyo a organizaciones sociales, con la suma de esfuerzos, impulsando la reactivación económica.

Durante este miércoles 11 y jueves 12 de diciembre se llevará a cabo esta actividad en el Salón Fundición del Hotel Fiesta Inn, con participación de 40 expositores, principalmente de Monclova, y presencia de emprendedores de Sabinas y Monterrey.

Patricia Apud, una de las organizadoras, destacó que la iniciativa nació como un espacio para que pequeños comerciantes dieran a conocer sus productos, especialmente aquellos que inician con sus proyectos, pero con el paso del tiempo evolucionó para un evento con causa.

En esta edición, el bazar apoyará a tres instituciones: Niños Extraordinarios, enfocada en niñas y niños con Síndrome de Down; Reconectando, dedicada a la inclusión, así como a la Iglesia Santiago Apóstol. Tanto las aportaciones de los asistentes como parte de la cuota que cada expositor paga para participar serán dirigidas a estas fundaciones.

Detalló que el evento también incluye el Kids Market, un espacio que busca fomentar la cultura del emprendimiento y la solidaridad entre los más pequeños. "Es un impulso para que los niños aprendan a donar y aprendan a vender, parte de lo que ellos dan para estar aquí se dona también a la fundación, que este año es Reconectando", señaló.

Mencionó que tras siete años, el Bazar Navideño ha logrado una importante proyección, por lo que cada año se suman nuevos comerciantes que ven una oportunidad para darse a conocer. "Surgió por la necesidad de juntarnos los pequeños comerciantes, los pequeños expositores, y al mismo tiempo decidimos crear un evento con causa para regresar un poquito de todo lo que tenemos, cada año se ha incrementado la participación", indicó.

Además del área comercial, el encuentro incluye conferencias gratuitas y actividades para toda la familia, como la charla sobre inclusión que se impartió el día de ayer a cargo de Lorena González Valdés, y este jueves se realizará la presentación del libro infantil de Penélope Elisa Cantú entre otras.