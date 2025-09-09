Crecimiento industrial en Monclova impulsado por nueva planta automotriz

El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció que en las próximas semanas se concretará la llegada de una nueva planta del ramo automotriz, lo que consolidará a la región como un punto estratégico para el crecimiento industrial en Coahuila.

De acuerdo con el edil, la empresa se encuentra en los detalles finales administrativos y podría arrancar operaciones en los meses de octubre o noviembre, generando un importante impulso económico y laboral para Monclova y municipios aledaños.

Parques industriales al máximo

Villarreal Pérez señaló que los parques industriales de Monclova avanzan de manera positiva en su ocupación, destacando que uno de ellos se encuentra prácticamente lleno gracias a las nuevas inversiones.

Recordó también que el Grupo Industrial Kikapú continúa con el desarrollo del parque anunciado a inicios de año, el cual permitirá ampliar la oferta de espacios para la llegada de más empresas nacionales e internacionales.

"Es fundamental tener lista la hospitalidad industrial que tanto se requiere en Monclova y la región, de manera que cuando se tomen las decisiones internacionales, nuestros espacios estén preparados para recibir esas inversiones", expresó el alcalde.

La expansión de DUAL

En este contexto, la empresa DUAL se encuentra en la recta final de la construcción de su nueva nave, aunque ya opera de manera inicial en una instalación temporal dentro del parque industrial.

Actualmente, la compañía genera 400 empleos, con la meta de cerrar el año con 800 plazas y, en una siguiente fase, alcanzar mil 200 trabajadores.

Según sus proyecciones a corto y mediano plazo, la cifra podría duplicarse, dependiendo de la resolución de temas arancelarios que impactan directamente al sector automotriz.

"Es una gran oportunidad para nuestra ciudad, y como municipio debemos estar cerca de estas empresas para impulsar su desarrollo y asegurar que ese crecimiento beneficie a toda la región", concluyó el alcalde.