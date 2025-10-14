Empresa Quality Tube se niega a cubrir premio trimestral prometido

Trabajadores de confianza de la empresa Quality Tube denunciaron irregularidades en el pago de sus prestaciones laborales, al señalar que la compañía se niega a cubrir el premio trimestral que les fue ofrecido desde su ingreso como parte de los beneficios internos de la empresa.

De acuerdo con testimonios de los empleados, este incentivo fue anunciado por la empresa como una prestación fija dentro del paquete laboral, sin embargo, al momento de realizar el pago correspondiente, se les informó que el bono había sido cancelado.

"Nos lo ofrecen como prestación al entrar a la planta, pero cuando llega la hora de pagarlo dicen que no se dará, aun cuando ya nos lo ganamos durante todo el año", señaló uno de los afectados que pidió el anonimato por temor a represalias.

En la publicidad de reclutamiento que la misma empresa, se incluye el "premio trimestral" como uno de los beneficios ofrecidos junto a aguinaldo, fondo de ahorro y becas de estudio, lo que ha generado inconformidad entre el personal que considera que se están vulnerando sus derechos laborales.

Trabajadores de confianza señalan que la empresa no ha manifestado problemas por caída en los niveles producción, falta de flujo, simplemente se les cancelo, y aunque así fuera, el pago del bono se encuentra establecido como una prestación, siendo un derecho adquirido al ingresar.