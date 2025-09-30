Alcalde y coordinador anuncian apoyos alimenticios para más de 45 mil hogares en Monclova

Con el arranque oficial del programa 'Despensón', el alcalde Carlos Villarreal Pérez y el coordinador General de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunciaron la entrega de apoyos alimenticios en más de 45 mil hogares del municipio de Monclova.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Social, Enrique Martínez, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles, así como funcionarios municipales y beneficiarios del programa, quienes atestiguaron el inicio de esta estrategia de apoyo directo a las familias.

Durante su mensaje, Gabriel Elizondo destacó que en barrios, colonias y ejidos se cumplen compromisos todos los días y reconoció el trabajo de los alcaldes cercanos a la gente, como Carlos Villarreal.

'Coahuila tiene un gobernador y un alcalde que le cumplen a su gente, a Monclova y al Estado, con un desarrollo parejo. Hoy llega el Despensón para mejorar la calidad de vida, pero sobre todo para que cada familia tenga un ahorro en su economía y pueda destinarlo a otras necesidades del hogar', afirmó.

El funcionario añadió que los apoyos de Mejora Coahuila se complementan con los programas del gobernador Manolo Jiménez y los del Gobierno Federal, con el objetivo de fortalecer el desarrollo social y mantener la seguridad que distingue al estado.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el programa alimenticio alcanza a 38 mil beneficiarios directos, además de los 7 mil inscritos en el padrón de Desarrollo Social, lo que en conjunto suma los 45 mil hogares apoyados.

'Hacemos más por las familias monclovenses y tenemos que seguir trabajando de la mano de la seguridad para que lleguen más oportunidades de desarrollo económico. Ese es el gran reto que compartimos el gobernador y yo. En los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre, se verán reflejadas las inversiones programadas desde inicios de año', puntualizó.

Con este arranque, las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer los programas sociales que impactan directamente en la economía de las familias de la Región Centro, Desierto y todo el Estado.