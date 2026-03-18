Empresarios gasolineros exigen investigar huachicoleo en Frontera

Empresarios gasolineros de la región Centro exigieron a las autoridades federales y estatales investigar el destino del combustible que es sustraído de manera ilegal de ductos de Pemex, al advertir que esta práctica representa una competencia desleal que afecta directamente al sector formal.

Lo anterior surge tras el reciente aseguramiento de una toma clandestina en el municipio de Frontera, donde autoridades detectaron la extracción ilegal de hidrocarburo, situación que encendió la preocupación entre los empresarios del ramo.

"Ya no es de que lo traigan de otro lado, sino que aquí mismo lo están extrayendo", señaló un empresario gasolinero local, quien consideró grave que el huachicoleo se esté realizando directamente en la región.

Indicó que, aunque no se tiene certeza del destino final del combustible robado, existe la sospecha de que podría estarse comercializando de manera irregular en algunas estaciones de la región Centro, lo que explicaría precios por debajo del mercado en algunos puntos de venta.

"Sinceramente no estoy seguro a dónde se lo llevan, pero posiblemente pudiera ser que lo distribuyan, porque hay gasolineras que lo están dando más barato porque lo compran más barato", comentó.

Ante esta situación, los empresarios hicieron un llamado a las autoridades para que se realicen investigaciones a fondo que permitan frenar esta práctica ilegal y sancionar a los responsables.

Señalaron que la falta de castigo ha permitido que este tipo de delitos proliferen con toda impunidad, generando un entorno de desventaja para aquellos que operan dentro de la legalidad.

"Hay una impunidad total en ese sentido, y eso termina afectando a quienes sí cumplimos con todas las normas", concluyó.