Desabasto temporal de gasolina Magna en Monclova: empresarios garantizan abasto

Estaciones de servicio de la región Centro comenzaron a registrar un retraso en la entrega de combustible, debido al desabasto que existe a nivel nacional, sin embargo, empresarios gasolineros señalan que aún no es una situación de que preocuparse.

Desde hace una semana, las estaciones de servicio de Monclova y la región comenzaron a sentir las demoras en el suministro de combustible, al igual que se registra en otros estados de la república, sin embargo es cuestión de días.

De acuerdo a la programación que se tiene para el abasto, algunas estaciones registran un retraso de un par de días y posteriormente se surte, sin embargo el almacenamiento con el que cuentan les permite continuar con el servicio.

Algunas estaciones han enfrentado faltantes temporales de combustibles, especialmente de gasolina Magna, aunque el abastecimiento se restablece en cuestión de horas o al día siguiente.

"Hay veces que te quedas medio día sin surtir combustible y al día siguiente ya tienes otra vez".

Señalaron que el retraso no se da al mismo tiempo en todas las estaciones, lo que permite garantizar el abasto a la población y de esta manera evitar afectaciones a la población, por lo que no existe una situación de alarma.

Aunque los empresarios reconocieron que el problema podría agravarse si continúan las fallas logísticas a nivel, insistieron en que por ahora la situación permanece controlada y se mantiene el servicio a la población.

Este retraso se da de manera general, tanto el abasto de PEMEX como las empresas que abastecen de Estados Unidos, lo que refleja complicaciones generales en la cadena de distribución.

Ante este panorama, los empresarios pidieron a la ciudadanía mantener la calma y evitar compras extraordinarias de combustible, al asegurar que el suministro continúa llegando a Monclova, aunque con mayores tiempos de espera.