Empresas de la región Centro operarán en festivo

Empresas de la región Centro mantendrán en operación las áreas donde detener hornos y maquinaria de alto consumo eléctrico representaría un costo mayor que mantener los procesos activos durante el festivo, indicó el representante de la CTM Frontera, Mario Dante Galindo.

El dirigente sindical explicó que las empresas realizaron un análisis para determinar los departamentos que suspenderán actividades este miércoles tras el día festivo y cuáles deberán continuar con su operación, principalmente aquellos relacionados con hornos y equipos cuyo apagado implica procedimientos complejos.

"Apagar un horno es muy complicado", señaló Galindo, quien indicó que estos equipos se detienen normalmente los fines de semana, y hacerlo a mitad de semana implicaría movimientos adicionales y afectaría el plan de producción.

Indicó que la mayoría de los trabajadores tendrá el descanso este miércoles, mientras que un grupo reducido será citado para cubrir sus turnos habituales en las áreas consideradas indispensables para mantener los procesos productivos.

Entre las empresas que tienen contemplado convocar personal mencionó a NEMAK, HFI, Denso System, por mencionar algunos.

Galindo precisó que los trabajadores que laboren durante el día festivo recibirán el pago correspondiente conforme a la ley; en algunos casos, las empresas también contemplan proporcionar alimentos a quienes acudan a trabajar.

Aunque actualmente las empresas no manejan altos volúmenes de producción, explicó que detener determinados equipos puede resultar más costoso que pagar al personal que labore durante el festivo.