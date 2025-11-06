Exitoso Encuentro de Negocios Canacintra con seguimiento de resultados

Tras concluir el Encuentro de Negocios organizado por Canacintra, se implementará un programa de seguimiento para conocer los resultados de las citas empresariales y evaluar si se lograron los objetivos planteados.

Jorge Mtanous Falco, presidente de este organismo, señaló que se concluyó con éxito la quinta edición de este encuentro, donde se tuvo la participación de cerca de 50 empresas y se concretaron cerca de 800 citas de negocios.

Mencionó que tras concluir el encuentro se dará seguimiento a los resultados para ver el alcance que se tiene y ver cuántos contratos se logran entre las empresas y proveedores locales.

"Vamos a tener a dos personas contratadas en Canacintra y les vamos a dar seguimiento todo el año, para ver el comportamiento, ver si funcionaron o no funcionaron las citas, porque lo que no se mide, no sirve".

El presidente de la cámara mencionó que entre las empresas que participaron en las mesas de trabajo se encuentran Trinity Monclova, Trinity Sabinas, Gunderson, CFE, Oxxo, Freight Car, Maxion, Infac y Iron Cast, entre otras, lo que representa una oportunidad importante para que pequeñas y medianas empresas locales se conviertan en proveedoras de la industria.

"Definitivamente existe un área de oportunidad, algo que está pasando es que empresas socias de Canacintra encontraron proveeduría con otros socios de la misma cámara, sin saber que ya existían esas opciones aquí mismo".

Añadió que además de fortalecer los vínculos entre compañías locales, Canacintra busca fomentar la apertura y acercamiento con la industria, como el que se tiene en Gunderson, que cuenta con espacios semanales para recibir a proveedores sin cita previa.

