Obreros disidentes apostados en la Puerta 3 de Altos Hornos de México (AHMSA) exigieron al subdelegado del Infonavit en la región Centro una explicación sobre los descuentos de vivienda retenidos por la empresa y no enterados al instituto, tras casi cuatro meses sin respuesta oficial, informó Ervey Valenzuela de la Torre.

De acuerdo con el representante de los trabajadores, tanto la acerera como el organismo de vivienda han omitido informar directamente a la base laboral, pese a que los obreros son los principales afectados. Señaló que varios compañeros continúan recibiendo requerimientos de pago y negociando descuentos de hasta 50 por ciento sobre adeudos cuyo monto fue retenido vía nómina mientras seguían laborando.

Valenzuela de la Torre indicó que en su caso personal le adeudan una suma considerable y que, pese a haber planteado la situación hace casi cuatro meses bajo el argumento de que la empresa esperaba respuesta del Infonavit, el problema persiste sin solución.

Descontarán casas tipo ´obrera´ del finiquito

En otro tema, el entrevistado advirtió a los trabajadores que adquirieron vivienda mediante créditos directos otorgados por AHMSA que el adeudo no fue condonado y será descontado al momento de cubrirse sus finiquitos.

Detalló que en la última reunión con la sindicatura, el síndico les confirmó que cualquier deuda pendiente con la empresa —ya sea por casa o por préstamo— será rebajada cuando se paguen los ingresos totales correspondientes a la liquidación, bajo la postura de que "aquí se debe, aquí se paga".

Finalmente, llamó a los obreros a no dejarse engañar por versiones que aseguran que esas viviendas ya quedaron pagadas, pues calificó dicha información como falsa y pidió difundir la advertencia para evitar sorpresas entre los extrabajadores.