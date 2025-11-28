Gobierno Municipal invita al encendido de Villamagia Coahuila en Monclova

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal invita a las familias monclovenses al encendido de Villamagia Coahuila, que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre a las 6:30 pm en la Plaza Principal de Monclova.

El encendido se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado, Inspira y el DIF Coahuila, con el propósito de fomentar la convivencia familiar, celebrar nuestras tradiciones y fortalecer la unión comunitaria durante la temporada navideña.

Villamagia Coahuila contará con escenografías y espacios temáticos diseñados para que niñas, niños y adultos puedan tomarse fotografías, convivir y disfrutar de actividades creadas para impulsar la participación social en todas las regiones del estado.

El alcalde Carlos Villarreal invitó a la ciudadanía a sumarse a esta celebración que marca el inicio de las actividades decembrinas: "Queremos que nuestras niñas, niños y todas las familias vivan un momento especial. Los esperamos para compartir el espíritu navideño que estamos impulsando junto con nuestro gobernador Manolo Jiménez".

Con esta propuesta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer las tradiciones, promover la convivencia y acercar a las familias monclovenses eventos y espacios seguros de esparcimiento.