Perro de búsqueda 'Alex' encontrado tras robo en rancho de Castaños

Casi diez días después de haber sido sustraído del rancho del exalcalde de Castaños, Marco Antonio Rodríguez Galaz, el perro de búsqueda y rescate llamado "Alex" fue visto este miércoles vagando por el bulevar Juárez y la colonia Roma, en el municipio de Frontera.

El ejemplar, entrenado para tareas de rastreo de personas desaparecidas, fue reconocido por vecinos de la zona, quienes notificaron a través de redes sociales su presencia. Durante la tarde, el exalcalde se movilizó por el área con la esperanza de recuperarlo. A través de Facebook, Marco Antonio solicitó el apoyo de la comunidad para dar con el paradero del can.

La aparición de "Alex" se da en el contexto de una investigación judicial por el robo de animales de alto valor económico y funcional. El pasado 19 de agosto, Marco Antonio Rodríguez denunció ante las autoridades que su rancho en Castaños fue violentado: la malla perimetral fue cortada y, al ingresar, encontró muerto a su perro "Jony", también especializado en búsqueda, valuado en dos mil dólares. Además, reportó la desaparición de otros dos perros entrenados —entre ellos "Alex— y tres equinos: una yegua, su cría y una potranca.

Según consta en la causa penal 823/2025, César Uriel y Jesús, empleados del exalcalde, siguieron el rastro de los animales robados hasta las inmediaciones del rancho Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente hacia el ejido El Tanquito, donde se perdieron las huellas. En el trayecto hallaron una propiedad abandonada con seis tanques metálicos llenos de manteca, bolsas negras y otros indicios que les hicieron pensar en actividades clandestinas relacionadas con el destace de animales.

Una fuente cercana a la investigación declaró que los señalados en el caso, Alejandro N. y Juan Manuel N., intentaron vender a la potranca y la yegua con su cría a un testigo, quien rechazó la oferta por la falta de documentación y por temor a posibles implicaciones legales. El testimonio fue clave y quedó integrado en la carpeta de investigación.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó a ambos sujetos por los delitos de abigeato y robo agravado. Solicitó prisión preventiva justificada ante el riesgo procesal que representan, pues no cuentan con arraigo y tienen antecedentes delictivos. Sin embargo, el juez de control negó la medida cautelar y determinó que los imputados enfrentarán el proceso en libertad, con la condición de no acercarse a la víctima.

Mientras el caso judicial avanza, la esperanza de recuperar a todos los animales sustraídos permanece. La reaparición de "Alex" ha dado un respiro al exalcalde, aunque aún se desconoce el paradero del resto de los animales entrenados, cuyo valor global supera los 75 mil pesos, de acuerdo con peritajes oficiales.