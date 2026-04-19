Diócesis de Saltillo organiza Encuentro Católico Pascual 2026: fe y comunidad

En el marco de las celebraciones de Pascua, la Parroquia Santiago Apóstol fue sede del Encuentro Católico Pascual 2026, un evento que reunió a decenas de fieles en una jornada marcada por la fe, la reflexión y la convivencia comunitaria.

Desde la tarde del viernes, familias completas comenzaron a congregarse en el recinto religioso para participar en diversas actividades espirituales, entre ellas momentos de alabanza, catequesis y adoración al Santísimo, todo bajo el lema "Haz de mí el rostro de tu amor", con el que se buscó reforzar el mensaje de renovación propio del tiempo pascual.

El encuentro no solo se centró en la oración, sino también en fortalecer los lazos entre la comunidad católica, generando un ambiente de cercanía y participación activa entre los asistentes, quienes encontraron en este espacio una oportunidad para vivir su fe de manera colectiva.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la presentación de la cantante católica Lupita Aguilar, quien ofreció un concierto con mensaje espiritual que permitió cerrar el evento en un ambiente de alegría, reflexión y conexión con los valores religiosos.

La actividad fue impulsada por la Diócesis de Saltillo, como parte de sus esfuerzos por promover la vida comunitaria y ofrecer espacios que fortalezcan la fe a través de la música y la convivencia durante el tiempo litúrgico de Pascua.