Turismo rural se potencia con entrega de letras monumentales

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- En un ambiente de alegría y participación ciudadana, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, encabezó la entrega de las letras monumentales del predio Rancho Nuevo, perteneciente al Ejido Sauceda del Naranjo, cumpliendo así un compromiso que hizo durante su campaña y que hoy se concreta gracias al respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El alcalde destacó que este tipo de obras fortalecen la identidad de los habitantes y, al mismo tiempo, detonan el turismo rural en esta zona del municipio, contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades.

"Siempre me ha gustado cumplir mis compromisos, y cuando se trabaja en equipo con nuestro Gobernador Manolo Jiménez, las cosas se hacen más rápido y con mejores resultados", expresó Óscar Ríos durante su mensaje.

Recordó que en esta comunidad recientemente se instalaron luminarias tipo LED y se realizaron acciones de limpieza y mejoramiento urbano, reafirmando el compromiso permanente de su administración con los ejidos y comunidades rurales. Asimismo, adelantó que el próximo 22 de noviembre brindará todo el apoyo para la cabalgata tradicional del ejido, en la que el municipio aportará una presentación musical para el disfrute de los asistentes.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Ramiro Portales, reconoció la sensibilidad y el compromiso del alcalde con el campo del municipio, destacando que siempre ha estado atento a las necesidades y peticiones que se le plantean desde las comunidades.

A la ceremonia asistieron funcionarios municipales, síndica, regidores y habitantes del lugar, quienes agradecieron al alcalde por esta obra que contribuye a fortalecer la identidad y el orgullo de Rancho Nuevo.