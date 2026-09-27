Patricia Álvarez cuida a su nieta Bere, quien requiere trasplante de corazón

CASTAÑOS, Coah.- A sus 15 años, Bere enfrenta una enfermedad cardiaca que la mantiene alejada de la escuela y prácticamente confinada en casa, mientras espera avanzar en el protocolo para recibir un trasplante de corazón.

Su abuela, Patricia Álvarez, explicó que la adolescente comenzó a enfermar hace tres años, después de padecer neumonía. Posteriormente comenzó a quedarse dormida durante las clases y su estado de salud se deterioró, hasta que los médicos determinaron que requería un trasplante.

"Ahora resulta que tiene que ser un trasplante de corazón, porque en sí todo el corazón lo tiene dañado", relató Patricia, quien se hizo cargo de Bere tras el fallecimiento de sus padres.

La enfermedad ha limitado sus actividades al punto de que tuvo que dejar la escuela. Bere antes participaba en bailables, pero comenzó a quedarse dormida en clases y posteriormente dejó de asistir debido a su condición.

Además, se cansa con facilidad, en ocasiones necesita ser cargada para trasladarse y ha sufrido desmayos. "Prácticamente es atención médica 24/7 con ella", señaló la abuela, quien explicó que incluso salir de casa representa un esfuerzo para la adolescente.

Patricia dejó de trabajar hace tres años para dedicarse al cuidado de su nieta y ha utilizado sus ahorros para solventar los gastos. Ahora enfrenta costos de medicamentos, traslados y atención especializada en Monterrey, debido a que en Monclova no cuentan con cardiólogo pediatra.

La familia también debe adquirir por su cuenta algunos medicamentos que Bere necesita, además de cubrir los viajes a Monterrey para sus estudios y valoraciones.

Los padres de Bere fallecieron y la menor quedó bajo el cuidado de su abuela. Su madre, hija de Patricia, murió a causa de una leucemia agresiva, mientras que del padre únicamente tuvieron conocimiento de que falleció en Estados Unidos.

Ante la situación económica, familiares y amigos organizaron un Evento con Causa para recaudar fondos destinados al tratamiento de Bere y a los gastos relacionados con el proceso de trasplante.

La actividad se realizará el viernes 23 de octubre, en restaurante bar Pancho Villa, en el que estará presente Ricky Showmen, para reunir recursos que serán destinados para la atención médica de Bere.