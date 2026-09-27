Martha Herrera informa sobre resguardo de adolescente agredida

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia mantiene bajo resguardo institucional a la adolescente de 14 años que denunció presuntas agresiones físicas y sexuales por parte de su abuelo, luego de determinar que las redes de apoyo familiar no son aptas para garantizar su seguridad.

Martha Herrera, subprocuradora de la PRONNIF, informó que la adolescente fue puesta a disposición de la dependencia, por lo que se implementó una medida especial de protección para mantenerla alejada de cualquier situación de riesgo.

"Se nos puso a disposición un adolescente que presuntamente sufrió agresiones tanto físicas como había en el pasado sufrido agresiones sexuales por parte de su abuelo, por lo cual se implementó una medida especial de protección para garantizar cuidados institucionales y quitarla de cualquier tipo de riesgo".

Al ponerse a disposición de la autoridad, la dependencia realizó una entrevista psicológica para detectar las situaciones de riesgo que ha enfrentado la adolescente y fue sometida a las valoraciones médicas correspondientes.

También se evaluaron las posibles redes de apoyo familiar para determinar si existían personas aptas para hacerse cargo de la menor y garantizar su seguridad. Sin embargo, de acuerdo con la subprocuradora, las redes de apoyo no fueron consideradas adecuadas debido a diversas situaciones detectadas dentro del entorno familiar, por lo que continuará en resguardo institucional, mientras se da seguimiento al caso y se determinan las acciones necesarias para garantizar su protección.

El caso permanece también bajo investigación de las autoridades correspondientes, luego de que la adolescente señalara a su abuelo como presunto responsable de las agresiones denunciadas. La responsabilidad jurídica del señalado será determinada por las autoridades competentes.