Madres buscadoras concluyen jornada en Monclova y se dirigen a Piedras Negras

La jornada nacional de búsqueda en vida concluyó este sábado en Monclova y la región centro, pero las acciones para localizar a personas desaparecidas continuarán en Piedras Negras, a donde se trasladarán madres buscadoras este domingo.

Como parte del cierre de las actividades en Monclova, fue colocado un árbol de la esperanza en la plaza principal, dedicado a las personas desaparecidas. También las madres buscadoras participaron en una misa en la parroquia Santiago Apóstol, donde se reunieron para pedir por el encuentro con sus seres queridos.

Ambos actos fueron encabezados por el obispo emérito Raúl Vera López.

La jornada nacional de búsqueda en vida se desarrolla del 20 de septiembre al 3 de octubre, con la participación de hasta 23 colectivos provenientes de Coahuila y de entidades como Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, entre otras.

Durante las actividades en la región centro, las madres buscadoras acudieron a anexos, centros de rehabilitación, CERESOS y otros espacios, con el propósito de recabar información que permita conocer el paradero de sus familiares.

Durante la misa, Raúl Vera destacó la importancia de que las familias mantengan la búsqueda en vida y no se limite únicamente a la localización de restos en fosas clandestinas o instalaciones forenses. Señaló que una persona desaparecida puede encontrarse con otra identidad, estar extraviada, en situación de calle o incomunicada, por lo que las familias buscan seguir los posibles pasos de sus seres queridos.

El religioso también reconoció el trabajo de Lucy López, una de las organizadoras de la jornada, así como el esfuerzo de las familias que recorren distintos espacios en busca de información.

Con el cierre de las actividades en la región centro, las madres buscadoras continuarán este domingo su recorrido hacia Piedras Negras, donde darán seguimiento a la búsqueda nacional en vida.