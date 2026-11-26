Tras dar inicio el paso de paisanos por Coahuila, el presidente de la OCV de Monclova, Enrique Ayala Quintanilla, pidió agilizar el tránsito de vehículos por Allende, donde los trámites para obtener permisos generan retrasos a los connacionales.

Señaló que este punto representa uno de los principales aspectos que deben mejorarse para facilitar el recorrido de quienes regresan a México para pasar las fiestas de la temporada decembrina.

En materia de seguridad, el representante del sector turístico aseguró que Coahuila ofrece condiciones favorables para los viajeros, pero solicitó a las corporaciones policiacas tanto del estado como de los municipios evitar detenciones innecesarias y mantener los filtros como puntos preventivos y de auxilio.

"Los paisanos ya pasan por una revisión aduanal, por lo que las policías municipales no deben detenerlos para revisar mercancías o intervenir en asuntos relacionados con el pago de impuestos".

En cuanto a quejas, señaló que hace aproximadamente un mes recibieron una denuncia por un cobro elevado en la aduana, a una persona que viajaba en una camioneta pequeña a quien pretendían cobrarle entre 4 mil y 5 mil pesos.

Enrique Ayala indicó que el movimiento de paisanos ya comenzó y aumentará conforme se acerque la Navidad, destacando que los viajeros han recuperado gradualmente la confianza para transitar por Coahuila.

Recordó que en años anteriores la derrama económica generada por los connacionales rondó los 50 millones de pesos, por lo que esperan superar esa cifra; el beneficio alcanza a hoteles, gasolineras, comercios de dulces, vendedores de chorizo y queso, así como vulcanizadoras.