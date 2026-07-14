Confirman suicidio del presunto feminicida de Diana Marina en Saltillo

La Fiscalía General del Estado desmintió que el presunto responsable del feminicidio de Diana Marina haya muerto durante un enfrentamiento con autoridades en el Estado de México y señaló que, de manera preliminar, la investigación indica que el hombre se quitó la vida antes de ser detenido.

Federico Fernández Montañez mencionó que la información deriva de la coordinación y comunicación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dependencia que mantiene a su cargo las diligencias del caso. "Les confirmo que esta persona, el probable responsable del feminicidio de Saltillo, se encuentra sin vida".

Explicó que, hasta el momento, la principal línea de investigación descarta un abatimiento por parte de las autoridades. "Lo que les puedo decir hasta este momento, de manera preliminar, es que se trata de un suicidio, no se trata de un abatimiento, como se manejó en algunos medios, sino de un suicidio".

Indicó que la Fiscalía del Estado de México ya cuenta con información sobre el calibre del arma, la mecánica de los hechos y diversos indicios periciales; sin embargo, solicitó mantener la reserva de la investigación mientras concluyen las diligencias.

El Fiscal precisó que el presunto feminicida ya contaba con una orden de aprehensión y era buscado por el Gabinete de Seguridad de Coahuila desde que abandonó la entidad tras el crimen. Recordó que, desde la semana pasada, la autoridad estatal había advertido que emplearía todos los recursos humanos, materiales y operativos para localizar y capturar al sospechoso del feminicidio de Diana Marina.

La Fiscalía General del Estado reiteró que las investigaciones continúan bajo la conducción de la Fiscalía del Estado de México, por lo que será esa dependencia quien determinará las circunstancias de la muerte del probable responsable.