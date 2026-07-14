Montacargas Bravo solicita fuerza pública para recuperar equipo en AHMSA

La empresa Montacargas Bravo solicitó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizar el uso de la fuerza pública para recuperar los equipos que permanecen al interior de Altos Hornos de México, tras no cumplir la sentencia que ordenó la devolución del montacargas.

Dentro del expediente 19/2023, Montacargas Bravo promovió la ejecución forzosa de la resolución emitida el 14 de mayo de 2026 y pidió al juzgado fijar fecha y hora para la entrega material del bien.

La empresa solicitó que se gire un exhorto al Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de Monclova para que se implementen las medidas necesarias para garantizar el acceso a las instalaciones de AHMSA, incluso mediante el uso de la fuerza pública y, de ser necesario, romper cerraduras, a fin de permitir el ingreso de su personal y retirar el montacargas.

Representantes de Montacargas Bravo exigieron que se impongan apercibimientos a las personas que obstaculicen el cumplimiento de la resolución judicial.

Tras analizar la petición, el juez determinó que, por el momento, no se puede autorizar esas medidas, ya que primero debe agotarse un nuevo requerimiento dirigido al síndico del concurso mercantil.

En el acuerdo emitido el 13 de julio, el órgano jurisdiccional rechazó la imposibilidad alegada por el síndico para entregar el equipo, al señalar que no acreditó haber acudido a las instalaciones de AHMSA para realizar la diligencia.

El juzgado precisó que, aunque persisten bloqueos de extrabajadores en los accesos a la empresa, existen antecedentes de otros incidentes del concurso mercantil en los que sí fue posible ingresar a la planta y devolver bienes separados de la masa concursal.

Por ello, requirió por última ocasión al síndico para que, en un plazo de tres días, acuda junto con un representante de Montacargas Bravo y realice la entrega de los equipos en cuestión.

El juez precisó que será hasta conocer el resultado de ese requerimiento cuando determine si procede la solicitud de Montacargas Bravo para ejecutar la sentencia con apoyo de la fuerza pública y otras medidas que garanticen la recuperación del bien.