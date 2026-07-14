Madre de Silvia Aracely exige justicia

Con esa exigencia, Juanita Ramos, madre de Silvia, pidió que el proceso judicial avance con celeridad y que el responsable del feminicidio de su hija responda por el crimen.

Durante el funeral, la madre de la víctima expresó que el dolor por la pérdida de Silvia Aracely es irreparable, pero confió en que las autoridades actúen para que el caso no quede impune. "Queremos que ya la dejen descansar, lo que pido, por mis hijas y por toda la familia, es que se le haga justicia".

Juanita Ramos sostuvo que el responsable debe enfrentar las consecuencias legales por haber privado de la vida a su hija. "Que lo hagan pagar por lo que hizo, porque no mató un animal, mató a un ser humano, les quitó a mis hijas a su mamá y a mí me quitó a mi hija".

Con la voz entrecortada, reconoció que aún no logra asimilar la pérdida y aseguró que el dolor acompaña a toda la familia. "Yo también estoy destrozada por la pérdida de mi hija, si lo tuviera enfrente le diría muchas cosas, muchas palabras que siente uno en estos momentos por el dolor".

Al recordar a Silvia Aracely, la describió como una mujer dedicada por completo a sus hijas y comprometida con su trabajo. "Mi hija siempre fue una buena persona, una mamá ejemplar, nunca faltaba a su trabajo, cumplía con su deber para sacar adelante a sus hijas".

La familia reiteró que su principal exigencia es que el feminicidio no quede impune y que el responsable reciba una sentencia conforme a la ley.