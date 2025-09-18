Enrique N. enfrenta revocación de suspensión condicional en causa penal 1412/2022

Enrique N., imputado por el delito de posesión y otros ilícitos relacionados en la causa penal 1412/2022 y acumuladas, enfrenta la posibilidad de que le sea revocado el beneficio de la suspensión condicional del proceso, debido a reiterados incumplimientos a las condiciones impuestas por el juez.

El 30 de agosto pasado, Enrique no se presentó a la audiencia intermedia, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra. Aunque posteriormente se presentó de forma voluntaria ante el Centro de Justicia Penal, su situación legal se complica, ya que es reincidente y no contaba con un acto equivalente que justificara su inasistencia.

Cabe recordar que el imputado había accedido a una suspensión condicional del proceso con vigencia hasta el 30 de agosto del 2026. Dentro de las condiciones, debía pagar una multa, de la cual aún le restaban 995 pesos, monto que fue cubierto durante la última audiencia. Sin embargo, también se le impuso la obligación de realizar presentaciones periódicas ante la autoridad y acudir cada sábado al juzgado para realizar labores de mantenimiento y limpieza como parte de su servicio social, lo cual no ha cumplido.

Ante esta omisión, el Ministerio Público anunció que solicitará una nueva audiencia para solicitar la revocación del beneficio. De proceder, el proceso penal se reanudaría y Enrique podría ser vinculado nuevamente a juicio, e incluso, enviado a prisión. Además, los montos económicos que haya cubierto como parte de la suspensión no serían reembolsables.