Miles disfrutan de la exposición multimedia de Da Vinci en Museo Pape

Miles de personas ya han disfrutado de la exposición multimedia de Da Vinci en Museo Pape, una muestra que rinde homenaje al genio renacentista.

Por Staff / La Voz - 08 agosto, 2025 - 09:05 p.m.
Una gran experiencia para estas vacaciones es la exposición 'Da Vinci Immersive' en Museo Pape con entrada gratuita, para disfrutar con familia y amigos.

Miles de personas de la comunidad ya han visitado la exposición que rinde homenaje al genio del Renacimiento, Leonardo Da Vinci, a través de una impactante muestra multimedia e inmersiva, donde además de las proyecciones, se presentarán réplicas de los inventos y máquinas diseñadas por Da Vinci.

Los interesados en conocer esta exposición pueden acudir directamente a la exposición y esperar disponibilidad de acceso en sala o descargar sus pases de entrada desde la página www.davinciexperience.mx con la fecha y horario que deseen para poder entrar directamente al recorrido.

La muestra es presentada en coordinación entre Museo Biblioteca Pape y el Ayuntamiento de Monclova a través de su Departamento de Arte y Cultura, gracias a lo cual su entrada es gratuita para toda la comunidad.

El horario para este fin de semana es de 10:00 am a 7:00 pm en Museo Pape.

