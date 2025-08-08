Diferencias en costos de listas escolares entre colegios privados y escuelas públicas

Con el regreso a clases cada vez más cerca, los padres de familia enfrentan la realidad de los costos en listas escolares, que varían considerablemente entre colegios privados y escuelas públicas.

Arturo Valdez, comerciante local dedicado a la papelería, explica que "lo colegios particulares, como bien saben, inician sus clases una o dos semanas antes que las escuelas públicas, y sus listas escolares son más costosas, especialmente en nivel preescolar y primaria." Según Valdez, las listas escolares de colegios privados oscilan entre 2,000 y 3,000 pesos, mientras que en las escuelas públicas los precios rondan entre 700 y 1,200 pesos.

"Actualmente, lo que más nos está llegando son listas de colegios particulares, y claro, son más pesadas para el bolsillo de las familias, sobre todo para quienes tienen varios hijos", comenta Valdez, quien también enfatiza la importancia de comparar precios antes de comprar. "La regla de oro es cotizar en varias papelerías, comparar y luego decidir, para que el dinero rinda más."

En ese sentido, Arturo menciona que en su negocio ofrecen un descuento adicional del 20 % en listas escolares y, como incentivo, entregan un boleto para participar en la rifa de un patín eléctrico, valuado en 10,000 pesos. "Es una forma de motivar a nuestros clientes para que compren aquí, en establecimientos de Monclova," dice.

Valdez alerta además sobre las ofertas que circulan en redes sociales y mercados informales, donde se venden productos de baja calidad o de dudosa procedencia. "Hay muchas promociones en Facebook, pero son artículos chinos, a veces robados, y ni siquiera dan factura.