Joven motociclista resulta herido tras choque en avenida Sabinal

SABINAS, COAH.- Un joven de 18 años protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este viernes al perder el control de su motocicleta mientras circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Sabinal, en las inmediaciones del arroyo Aguililla. El impacto provocó que el conductor saliera disparado fuera de la cinta asfáltica, generando alarma entre los transeúntes y automovilistas que presenciaron el hecho.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, cuando el motociclista, presuntamente sin respetar los límites de velocidad establecidos en zona urbana, perdió el control de su vehículo. El casco del joven y varias de sus pertenencias fueron lanzadas hasta el cauce del arroyo, evidenciando la fuerza del impacto. A pesar de lo aparatoso del accidente, el joven resultó con heridas leves y algunos raspones, sin que se reportaran lesiones graves.

Aunque no fue necesaria la intervención de paramédicos, elementos del cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar apoyo y asegurar la zona. Las autoridades exhortaron a los conductores, especialmente a los motociclistas, a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad, sobre todo en áreas urbanas donde el riesgo de accidentes es mayor.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia del uso correcto del equipo de protección, como el casco, y la necesidad de conducir con responsabilidad. La motocicleta, aunque ágil y práctica, requiere de un manejo consciente y prudente para evitar tragedias que pueden cambiar vidas en segundos.

Protección Civil y Tránsito Municipal reiteraron su llamado a la ciudadanía para fomentar una cultura vial responsable, recordando que la velocidad no solo pone en riesgo al conductor, sino también a peatones y otros automovilistas. La prevención es clave para evitar accidentes que, como en este caso, pudieron haber tenido consecuencias fatales.