Nora Leticia Rocha y el Movimiento Scout entre los galardonados en Monclova

Monclova, Coah.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, dio a conocer a los galardonados de la Presea Alonso de León, reconocimiento que honra a quienes, con su esfuerzo, talento y vocación de servicio, han contribuido de manera destacada al desarrollo, prestigio y fortalecimiento de la identidad de Monclova.

En esta edición, los distinguidos con la Presea fueron seleccionados mediante un proceso transparente, evaluado por un comité y en presencia de la notaría pública Elisa Molina, garantizando así la imparcialidad y legitimidad de este importante reconocimiento.

? La primera galardonada es Nora Leticia Rocha, una de las máximas exponentes del atletismo mexicano, poseedora de marcas históricas y medallista internacional. Mantiene la segunda mejor marca nacional de todos los tiempos en 5K ruta (15´20´´, Carlsbad, California, 2000) y durante 20 años ostentó el récord mexicano de 1500m planos (Richmond, Canadá, 1998). Su trayectoria la ha convertido en un referente del deporte a nivel nacional e internacional.

? Rosario Domínguez Gutiérrez, fue elegida para el galardón "post-mórtem", por su destacada labor docente, de escritora y promotora cultural y autora de obras literarias, con más de cuatro décadas dedicadas a la enseñanza en instituciones de nivel medio y superior.

? El Movimiento Scout en Monclova recibirá la Presea en la categoría de ONG, en reconocimiento a su labor educativa y social, que ha contribuido al desarrollo humano y al fortalecimiento del tejido social. En Monclova, su historia inició en 1949 gracias a la visión del ingeniero Pablo M. Sada.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estos reconocimientos son un tributo a la entrega y dedicación de personas que, con su ejemplo, motivan a seguir construyendo una ciudad más unida, con orgullo por sus raíces y visión de futuro.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de reconocer y enaltecer a quienes han dejado una huella positiva en la historia y el desarrollo de Monclova.