Éxito del programa Aquí Vamos Gratis en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que, a casi un mes de su implementación, las dos rutas troncales del programa "Aquí Vamos Gratis" registran más de 500 mil pasajes y que hasta el momento han sido muy bien recibidas por las y los usuarios de este servicio.

Díaz González agregó que, en promedio, ya son 24 mil usuarios los que diariamente abordan las rutas sur norte, norte sur; oriente poniente; poniente oriente para llegar a su centro de estudios o de trabajo y estimó que en breve esa cifra llegará a las 30 mil.

El Alcalde abordó este miércoles la ruta poniente a oriente en la avenida Presidente Cárdenas a espaldas de la Presidencia Municipal y tuvo la oportunidad de recoger inquietudes, recomendaciones, así como escuchar los beneficios que este programa les ha traído a quienes usan el transporte urbano.

"Escuchamos a la gente y de alguna u otra manera vemos que este programa tiene un impacto muy positivo en la economía de las familias y aquí lo interesante es que vemos un incremento en el número de personas que usan el transporte público", comentó el Edil.

Javier Díaz agregó que en lo que se trabaja actualmente es en el rediseño de las rutas alimentadoras, lo cual se está haciendo con base en los estudios que se realizan y de manera coordinada con los concesionarios.

El Presidente Municipal apuntó que uno de los factores clave de este sistema es el cobro electrónico, ya que esto hace más eficiente el proceso y, además, permitirá a los concesionarios acceder a créditos para la compra de más unidades o mejoras a las que se encuentren en condiciones de permanecer en los recorridos.

Al respecto, el alcalde Javier Díaz detalló que ya son más de 65 mil credenciales "Aquí Vamos" que se han entregado a la ciudadanía; señaló que van a un buen paso para llegar a una primera meta de 100 mil plásticos distribuidos en lo que resta del año.

"Con esto poder garantizar que la gente, cuando llegue el momento de solicitarla para el ´Aquí Vamos Gratis´ la tenga, pero también para que la pueda utilizar en las otras rutas que van a ser las alimentadoras", explicó.