Alcalde de Saltillo anuncia proyecto del Acuaférico para garantizar abasto de agua

SALTILLO, COAHUILA - El Ayuntamiento de Saltillo trabaja en el diseño y adecuación del proyecto conocido como "Acuaférico", una obra estratégica que permitirá mejorar la distribución del agua potable y asegurar el suministro en colonias del sur poniente y poniente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que Aguas de Saltillo (Agsal) ya cuenta con un proyecto ejecutivo que será actualizado para ajustarlo a las necesidades actuales. "Ese acuaférico se tiene que hacer para seguir garantizando el abasto a un gran porcentaje de la población saltillense", declaró. Aunque no hay una fecha precisa, el edil indicó que la obra podría iniciar entre 2026 y 2027, dentro del actual periodo municipal.

El Acuaférico tendrá un impacto directo en zonas que actualmente sufren baja presión o cortes intermitentes, como Balcones, Manantiales y otros sectores del sur poniente.

Díaz explicó que el agua que llega a Saltillo proviene principalmente del sur del municipio, pero al alcanzar las partes más altas, el flujo se reduce por falta de presión y bombeo. "Estas colonias son las últimas a las que les llega el agua y las primeras que se pueden quedar sin ella. Con el acuaférico buscamos invertir esa lógica" señaló.

"El acuaférico nos permitirá que el agua llegue con la misma fuerza y continuidad a toda la ciudad", aseguró Díaz González, quien adelantó que la infraestructura se construirá con materiales de alta durabilidad para garantizar una vida útil prolongada.