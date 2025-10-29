Contactanos

Alcalde de Saltillo anuncia proyecto del Acuaférico para garantizar abasto de agua

El alcalde Javier Díaz González informó que el Acuaférico garantizará un suministro continuo de agua en toda la ciudad

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 29 octubre, 2025 - 08:29 p.m.
El proyecto del Acuaférico busca resolver los problemas de baja presión en colonias del sur poniente de Saltillo.

SALTILLO, COAHUILA - El Ayuntamiento de Saltillo trabaja en el diseño y adecuación del proyecto conocido como "Acuaférico", una obra estratégica que permitirá mejorar la distribución del agua potable y asegurar el suministro en colonias del sur poniente y poniente de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que Aguas de Saltillo (Agsal) ya cuenta con un proyecto ejecutivo que será actualizado para ajustarlo a las necesidades actuales. "Ese acuaférico se tiene que hacer para seguir garantizando el abasto a un gran porcentaje de la población saltillense", declaró. Aunque no hay una fecha precisa, el edil indicó que la obra podría iniciar entre 2026 y 2027, dentro del actual periodo municipal.

El Acuaférico tendrá un impacto directo en zonas que actualmente sufren baja presión o cortes intermitentes, como Balcones, Manantiales y otros sectores del sur poniente.

Díaz explicó que el agua que llega a Saltillo proviene principalmente del sur del municipio, pero al alcanzar las partes más altas, el flujo se reduce por falta de presión y bombeo. "Estas colonias son las últimas a las que les llega el agua y las primeras que se pueden quedar sin ella. Con el acuaférico buscamos invertir esa lógica" señaló.

"El acuaférico nos permitirá que el agua llegue con la misma fuerza y continuidad a toda la ciudad", aseguró Díaz González, quien adelantó que la infraestructura se construirá con materiales de alta durabilidad para garantizar una vida útil prolongada.

Javier Díaz anunció que la obra podría iniciar entre 2026 y 2027, durante su actual gestión.
El sistema permitirá alcanzar hasta el 100 por ciento de eficiencia hidráulica en la red de distribución.

    Javier Díaz anunció que la obra podría iniciar entre 2026 y 2027, durante su actual gestión.

    El sistema permitirá alcanzar hasta el 100 por ciento de eficiencia hidráulica en la red de distribución.

