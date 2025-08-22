Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal Pérez encabeza celebración del Día Nacional del Bombero

El alcalde Carlos Villarreal Pérez lidera emotivo homenaje en la Central de Bomberos en honor al Día Nacional del Bombero, reconociendo la valentía y entrega de los héroes que protegen a la comunidad.

Por Carolina Salomón - 22 agosto, 2025 - 09:01 p.m.
Carlos Villarreal Pérez encabeza celebración del Día Nacional del Bombero

Con un emotivo homenaje en la Central de Bomberos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la celebración del Día Nacional del Bombero, donde se entregaron galardones a elementos destacados y se refrendó el compromiso de mejorar sus condiciones laborales.

Acompañado de autoridades municipales, familiares y compañeros de los homenajeados, el edil expresó su reconocimiento a quienes diariamente arriesgan la vida para proteger a la comunidad.

"En este día agradecemos a cada uno de los hombres y mujeres que están siempre al servicio de nuestra ciudad y nuestras familias. Nuestro compromiso es fortalecerlos con homologación salarial, capacitación constante, mejor equipamiento y condiciones dignas en su día a día", afirmó Villarreal Pérez.

Durante la ceremonia se otorgaron los Galardones Fénix, distinción que reconoce el esfuerzo, la entrega y la trayectoria de los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos:

Categoría Valor: Teniente Samuel Alejandro Bueno Arredondo, Categoría Mérito: Bombero 1ª Jorge Arturo Pérez Garza y Teniente Néstor Manuel Reyna Ballesteros, Categoría Trayectoria: Bombero 1ª Juan Fernando Rodríguez Sillas. Post Mortem: Familiares del Capitán Miguel Arturo Domínguez Guzmán, Cmte. General Luis Enrique Hernández Torres y Capitán Juan Lozano Carrizales.

El alcalde reiteró que su administración trabaja en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con la iniciativa privada y la ciudadanía, para impulsar el desarrollo personal y profesional de los bomberos.

La Central de Bomberos se convirtió en un espacio de orgullo y homenaje, donde entre aplausos y recuerdos se reafirmó la vocación de servicio de estos guardianes que, con valor y entrega, protegen la vida y el patrimonio de las familias de Monclova.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados