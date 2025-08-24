Apoyo del Gobierno Municipal de Monclova con útiles escolares

Con el objetivo de apoyar a las familias en el regreso a clases, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal llevó a cabo la entrega de paquetes de útiles escolares en distintas colonias de la ciudad, a través de la Dirección de Seguridad Pública.

Durante este sábado, elementos de la Policía Municipal recorrieron diversos sectores para distribuir directamente el material escolar a más de 115 familias, facilitando que niños y jóvenes cuenten con los recursos necesarios para iniciar el ciclo escolar sin contratiempos.

El comandante Gabriel Santos, director de la Policía Municipal, encabezó esta jornada y destacó que la acción busca aliviar la carga económica que representa la compra de útiles, además de reafirmar el compromiso de la administración municipal con la educación y el bienestar de la comunidad.

La autoridad subrayó que, mediante programas y acciones enfocadas en la niñez y juventud, se promueven mejores oportunidades para el desarrollo académico y personal de los estudiantes monclovenses.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su disposición de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado y las diferentes dependencias para fortalecer el respaldo a la comunidad educativa y contribuir a la construcción de un mejor futuro para Monclova.