Alcalde de Monclova lidera entrega de pavimentación en la Calle 15

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega oficial de la obra de pavimentación de la Calle 15, entre las calles 16 y 18, en la Colonia Hipódromo, una acción que forma parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", con el que se impulsa la mejora urbana y la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante el evento, la vecina Olga Lidia Sánchez Zamora, beneficiaria de la obra, expresó su agradecimiento al Presidente Municipal por las acciones realizadas en la colonia.

"En esta administración se está notando el trabajo, se ve que las obras llegan a todos los sectores del municipio. Gracias por atender las necesidades de nuestra comunidad", manifestó.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez reafirmó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado.

"Seguimos trabajando en equipo para fortalecer cada sector de nuestra ciudad y, en conjunto con las obras sociales impulsadas por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuaremos mejorando la calidad de vida de las familias monclovenses", destacó.

El regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, presentó la ficha técnica del proyecto, detallando que la inversión total ascendió a $915,257.69 pesos, con una longitud de 125 metros lineales.

Los trabajos realizados incluyeron: 1,210 metros cuadrados de pavimentación asfáltica

180 metros cúbicos de material de base, 3,000 litros de emulsiones asfálticas, 60 metros cúbicos de carpeta asfáltica caliente, 250 metros lineales de cordón de concreto y aplicación de pintura.

La obra forma parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", que para el ejercicio 2025 contempla una inversión total superior a los 420 millones de pesos, destinados a imagen urbana, obra pública, seguridad y desarrollo social.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monclova continúa reforzando su compromiso con la modernización de la infraestructura vial y el bienestar de sus habitantes.