Gobierno Municipal de Monclova implementa programa 'Aplícate'

El Gobierno Municipal de Monclova, a través de la Dirección de Proximidad Social y la Unidad de Integración Familiar, mantiene en operación el programa Aplícate, enfocado en la atención de adolescentes de 12 a 17 años de edad, que enfrentan procesos legales o administrativos. Como parte de las actividades que se llevan a cabo con los menores, se realizó una sesión especial con la participación del delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Centro, Miguel Ángel Medina Torres, quien impartió una plática con los jóvenes sobre el procedimiento ante el Ministerio Público especializado en adolescentes y las implicaciones legales en caso de ser turnados. Durante esta jornada, se contó con la participación de 25 jóvenes, quienes además de recibir orientación, cuentan con acompañamiento en áreas como terapias psicológicas, prevención y atención de adicciones, educación emocional, manejo de sentimientos y orientación legal y social. Los titulares de este programa señalaron que el objetivo es ofrecer espacios de integración y alternativas que favorezcan la reincorporación de los adolescentes a una vida libre de conflictos legales. Así mismo se indicó que el ayuntamiento de Monclova encabezado por el alcalde Carlos Villarreal refrenda su compromiso con la juventud, generando programas preventivos y brindando herramientas que fomenten la toma de decisiones responsables entre la juventud.