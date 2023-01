Envían al penal al ladron del brazalete

FRONTERA COAH-. Héctor N mejor conocido como "El Toro" de la colonia Asturias, fue presentado ante el juez quien decidió enviarlo al Centro de Reclusión Varonil en la ciudad de Saltillo, esto luego de que su último atraco en el taller de autopartes portaba un brazalete electrónico y ni eso impidió que siguiera delinquiendo.

También lee: Madre de familia monclovense se quita la vida en baño de su casa

El caso se encuentra bajo la causa penal 05/2023, el delito es el de robo agravado por cometerse en bodega o almacén en horas de la noche en cuantía menor.

El Agente del Ministerio Público formuló la imputación, la madrugada del pasado 03 de enero, aproximadamente a las 0:45 horas, Héctor N ingresó a un taller comercializador de partes de vehículos que también es utilizado como bodega, el cual está ubicado en la calle Juan Antonio de la Fuente en la colonia Asturias.

Del lugar sustrajo diversas herramientas como dados de impacto, llaves españolas, martillos objetos que puso en un bote de 20 litros, posteriormente brincó la barda del lugar y se retiró, regresó a los 10 minutos por un compresor de la marca Truper de color naranja de una capacidad de 80 litros.

Cuando brincaba la barda junto con el compresor, fue visto por el propietario del negocio que minutos antes había sido alertado de lo que estaba ocurriendo, afortunadamente una unidad de Seguridad Pública de Monclova realizaba rondines cerca y les pidió la atención, logrando detener a Héctor en flagrancia con el objeto del delito.

Aunque Héctor N se pudo apegar al término constitucional de 72 horas, no quiso y pidió que en la misma audiencia se resolviera su situación por lo que la audiencia de vinculación a proceso continuó.

Trascendió en esta audiencia que Héctor es agresivo y que consume drogas, el ministerio público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada ya que aunque el delito no amerita prisión se mencionó que ya contaba con un proceso judicial con causa penal 630/2022 por el delito de robo.

Se mencionó que anteriormente, había sido acusado de robo y se le había enviado a internamiento preventivo justificado ya que no tenía arraigo en su domicilio, en aquel entonces su madre Yesenia López Cano dijo que ella no podía controlarlo, incluso tenía más de un año sin saber de él pues no regresó a su hogar.

Estuvo 6 meses en el internamiento, salió y continuó el proceso mediante la firma periódica pero tampoco acudía, por lo que se le colocó un brazalete electrónico pero ni eso impidió que cometiera el último ataque.

Se pidió la observancia del brazalete y Héctor tiene constantes llamadas de atención porque no cargaba el brazalete y la gente de la Unidad de Medidas Cautelares no lograba localizarlo.

Considerando que no cuenta con red de apoyo, que no tiene actividad laboral, tampoco dependientes económicos, constantemente roba y además consume drogas, lo dejaron en prisión preventiva procesal por el tiempo que dure el proceso, será el próximo 04 de febrero cuando se retome la audiencia.

"De todo le echan la culpa a mi hijo": madre de Héctor

Yesenia López Cano es la madre de Héctor N "El Toro", señaló que notó que empezó a cambiar a raíz de la muerte de su padre, aunque ella intentó ayudarlo no lo logró, constantemente Héctor desaparecía y duraba hasta un año sin regresar, sabe qué hace mal pero como madre siempre estará con él.

"Yo no le quito el crédito porque sé lo que tengo, yo sé lo que es, pero también todo le achacan, el señor que puso la última demanda no sé yo digo que echa mentiras pero ya le achacan todo, Toro dice que él no fue", comentó.

En esta vez le dijeron que había videos, que había pruebas pero cuando habló con su hijo le preguntó qué había pasado dijo que ni siquiera están seguros de lo que dicen.

Estuvo internado seis meses en un Centro de Rehabilitación de Saltillo, ella fue a verlo cerca de tres veces porque no tenía dinero para viajar pero egresó igual, su madre dijo que nunca lo ha llevado a un psicólogo.

"Falleció su papá hace casi 3 años y desde ahí ya se me descontroló", comentó Yesenia quien estuvo esperando a que empezara la audiencia de su hijo pero nunca le avisaron que inició hasta que concluyó supo que su hijo fue enviado a prisión.

Indicó que todo esto le ha causado serios problemas con sus vecinos que la han llamado alcahueta pero no es que lo defienda simplemente no puede estar en su contra porque es su hijo.

"Toda la gente se juntó, incluso ya me sacaron de la colonia, que ya no me quieren ahí, es mi hijo, es mi hijo ellos me juzgan que soy pasalona pero yo tengo que verlo, traerle el taco, ¿quién más si no soy yo?", comentó llorando la madre de "El Toro".