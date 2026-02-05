Erika Balderas anuncia reconfiguración electoral en Monclova

El Instituto Nacional Electoral en Monclova ha iniciado una reconfiguración estratégica en el Distrito 03, fragmentando la antigua sección 431 en seis nuevas demarcaciones (de la 1896 a la 1901) para equilibrar el padrón electoral. Erika Balderas, vocal ejecutiva del organismo, subrayó que el crecimiento habitacional en sectores como Colinas de Santiago, Praderas del Sur y Mezquital del Valle hizo necesaria esta subdivisión. Por ello, se hace un llamado urgente a los residentes de estas zonas para que actualicen su credencial antes del 10 de febrero, garantizando así que sus datos coincidan con su nueva ubicación de votación.

A pesar de estos cambios logísticos, las autoridades electorales aclararon que quienes posean credenciales vigentes podrán participar sin problemas en la jornada del 7 de junio. Sin embargo, es vital que la ciudadanía se mantenga informada a través de las brigadas y canales oficiales, ya que cinco de las seis nuevas secciones tendrán una ubicación de casilla distinta a la habitual. El objetivo central de esta movilización es optimizar la organización de los comicios y facilitar el acceso a las urnas, acercando los centros de votación a los domicilios de miles de ciudadanos en Coahuila.

En el ámbito educativo, la atención se centró en la Secundaria Emiliano Zapata número 2, donde un altercado entre alumnos de los turnos matutino y vespertino activó los protocolos de emergencia. La riña, que tuvo lugar en las inmediaciones del plantel y se caracterizó por el lanzamiento de objetos contundentes, afortunadamente no dejó heridos ni daños materiales en la escuela. Abraham Segundo González, titular de Servicios Educativos en la Región Centro, confirmó que ya se han iniciado las investigaciones para deslindar responsabilidades y aplicar las medidas disciplinarias correspondientes bajo el reglamento escolar.

Para evitar que estos brotes de violencia se repitan, la institución ya ha identificado a los cabecillas del conflicto, quienes enfrentarán una suspensión temporal acompañada de sesiones de reflexión obligatorias junto a sus tutores. La Secretaría de Educación de Coahuila enfatizó que se priorizará el apoyo emocional y la vigilancia durante los horarios de salida y entrada para proteger la integridad de los estudiantes. Con estas medidas, se busca restaurar la armonía en la comunidad escolar y asegurar que los conflictos externos no afecten el entorno de aprendizaje en Monclova.