Inversionista de AHMSA: Valenzuela pide frenar críticas en redes

Ervey Valenzuela de la Torre, dirigente de los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA), hizo un llamado a la comunidad a frenar los ataques en redes sociales contra el inversionista interesado en adquirir la siderúrgica y solicitó un voto de confianza de diez días para que concrete el depósito de garantía correspondiente.

El representante laboral señaló que, al vencerse este día el plazo para presentar observaciones sobre la subasta de la empresa, la prioridad para la clase trabajadora es que el proceso avance sin contratiempos tras cuatro años de conflicto. Manifestó que las burlas y cuestionamientos cibernéticos contra el comprador, identificado como el empresario Arturo, podrían ahuyentar la transacción de una compañía que calificó como altamente rentable.

Valenzuela de la Torre también expresó su preocupación ante la postura de otros involucrados en el procedimiento, a quienes definió como acreedores más que como inversionistas directos, por no haber depositado la garantía requerida. Adicionalmente, advirtió sobre la injerencia del anterior propietario de la siderúrgica, a quien acusó de intentar mantener el control del complejo metalúrgico y buscar reestructurar la empresa a bajo costo a expensas de las percepciones económicas de los trabajadores.

"Ya no podemos esperar más": urge frenar las burlas en redes. Al vencerse el plazo para observaciones en el juzgado, Valenzuela de la Torre insistió en que el tiempo de espera para las familias obreras se ha agotado. "Claro, pues es que ya no podemos esperar más. Siempre lo hemos dicho nosotros durante estos cuatro años de lucha; ya no me importa quién sea, pero están criticando mucho al nuevo comprador, meme tras meme. Ya déjenlo en paz un momento", enfatizó el dirigente.

Explicó que la difusión constante de mofas cibernéticas puede desalentar la compra o servir como factor distractor dentro de un proceso de alta tensión económica. Manifestó que los trabajadores otorgan un voto de confianza de diez días para que el inversionista mantenga la asertividad en sus compromisos y concrete la garantía económica, lo que traería la tranquilidad que la clase obrera ha buscado por años ante una eventual reactivación bajo una nueva razón social.

Respecto a otros actores involucrados que argumentan intenciones de compra, Valenzuela diferenció a los verdaderos inversionistas de quienes solo buscan resguardar sus créditos: "Los otros inversionistas que están ahí, pues no son inversionistas, son acreedores, hay que decirlo así".

Añadió que genera profunda inquietud el hecho de que estos grupos tampoco hayan realizado el depósito de garantía exigido por el proceso. "Realmente preocupa el hecho de que tampoco ellos depositen la garantía. No se les ve ningún interés en la compra de Altos Hornos de México; a pesar de que sean privilegiados, deben depositar esa garantía. Si no la depositan, sí es preocupante para la clase obrera", aseveró.

El representante obrero advirtió que detrás de las críticas o descalificaciones podrían existir intereses dirigidos a evitar que la empresa cambie de manos, señalando directamente la influencia del anterior propietario. Calificó a la siderúrgica como un complejo altamente productivo que genera montos millonarios, motivo por el cual sostiene que existe resistencia a dejar ir su control.

"La triste realidad es que esa empresa es muy rentable y que el personaje que todavía sigue siendo dueño no la quiere soltar. Quiere que se borre todo su pasado y empezar de nuevo a bajo costo, haciendo lo mismo que hicieron hace años, donde los más perjudicados somos la clase obrera con los pagos que nos quieren hacer", denunció.

Finalmente, reiteró que la postura gremial se encomienda a que la transacción del empresario Arturo llegue a buen puerto y concluya en el depósito que active la subasta, permitiendo que "ese empresario de camisa y cuello blanco ya no sea el dueño de Altos Hornos de México".