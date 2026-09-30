Desafío para el sucesor de Óscar Ríos en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El comisariado del ejido Nueva Rosita, Froylán García Hernández, expresó que será grande el reto para quien llegue a ocupar la presidencia municipal de San Juan de Sabinas tras el anuncio de la licencia para separarse del cargo del alcalde Óscar Ríos Ramírez.

El líder ejidal señaló que, en lo personal y en nombre de la mayoría de sus compañeros campesinos, el alcalde siempre estuvo al pendiente de ellos y nunca les negó el apoyo cuando lo necesitaron, respaldándolos directamente.

Indicó que, en cuestión de programas hacia el ejido, el apoyo fue bastante y que cuando tenía la manera de ayudar lo hacía sin ningún interés, sin andar halagando, y lo comprobó el suscrito porque, cuando se acercaba al edil con algún problema, se lo resolvía en ese momento.

Destacó que, como comisariado, sí se sentirá la ausencia del edil, pues considera que esta administración es una de las que más ha apoyado al sector campesino de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

García Hernández dijo que le dolió mucho escuchar ayer la noticia de su retiro por salud y que hoy acude a ofrecerle su apoyo personal, con el deseo de que mejore y que lo sigan viendo en la política apoyando al campo.

Finalmente aseguró que no será fácil para quien supla al alcalde ganarse a la gente, porque Óscar Ríos supo ganarse a la población con cariño y cercanía, por lo que el reto para quien viene será estar a disposición no solo del sector campesino sino de todo el municipio.