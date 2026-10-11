Trabajadores de AHMSA confían en Arturo Domínguez para el depósito de garantía

De no realizarse el depósito de garantía este martes, se alargará por meses el proceso de venta de Altos Hornos de México, con el riesgo que la empresa se siga devaluando, así lo indicó Ervey Valenzuela, quien señaló que, a pesar de las dudas, aún tienen la esperanza en Arturo Domínguez.

Luego de que el Síndico Víctor Manuel Aguilera aclarara que no han tenido acercamiento con grupo CIESA y Arturo Dominguez, para definir el tema del pago de los trabajadores y ex trabajadores de AHMSA y MINOSA, Ervey Valenzuela señaló que aún confían en que se concrete el depósito para que avance la operación y se abra una posibilidad de solución a los adeudos laborales.

"Monclova, toda la clase obrera, las familias, los trabajadores estamos esperando una buena noticia", expresó.

Valenzuela reconoció que el comunicado atribuido a CIESA y posteriormente desmentido por el síndico de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, generó dudas entre los trabajadores.

"Todo nos hace ruido", admitió al referirse a los acontecimientos recientes y a las versiones que han surgido alrededor del proceso de venta.

Sostuvo que los obreros todavía confían en Arturo Domínguez y esperan que cumpla con el depósito de garantía para que la propuesta de adquisición de la empresa avance.

Sin embargo, advirtió que si el depósito no se concreta, el proceso podría prolongarse por meses, situación que afectaría el valor de la siderúrgica y retrasaría aún más una solución para los trabajadores.

"Si no se llega a dar, sabemos que esto se va a alargar más y, al alargarse más, ¿qué va a pasar? Va a bajar, se va a devaluar la empresa", señaló.

El trabajador consideró que una demora prolongada podría llevar a que AHMSA pierda valor, a pesar de seguir siendo una empresa con capacidad productiva. A pesar de las dudas, los obreros aún tienen la certeza de que Arturo Domínguez Arteaga cumpla con el depósito y avance la venta de AHMSA.