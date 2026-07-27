Laura Jiménez Gutiérrez lidera acciones de limpieza en Múzquiz

Múzquiz, Coah. - Como parte del compromiso de mantener espacios públicos limpios, seguros y en óptimas condiciones para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Ecología Municipal, continúa realizando acciones de limpieza y mantenimiento en distintos sectores del municipio.

Las cuadrillas de la dependencia llevaron a cabo el retiro de maleza en las principales calles de Múzquiz, además de trabajos de limpieza en el bulevar Múzquiz-Palaú, tanto en el camellón central como en sus costados, con el propósito de mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por esta importante vialidad.

De igual manera, se realizaron labores de limpieza y mantenimiento en una de las plazas de la colonia Las Misiones, dejando este espacio en mejores condiciones para el disfrute de las familias, niñas, niños y adultos que acuden diariamente a convivir y realizar actividades recreativas.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en el cuidado de los espacios públicos, promoviendo un entorno más limpio, ordenado y seguro para todas y todos los habitantes de Múzquiz.