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Coahuila

Laura Jiménez Gutiérrez lidera acciones de limpieza en Múzquiz

Las cuadrillas de la Dirección de Ecología Municipal realizan trabajos de limpieza en Múzquiz, enfocándose en calles y bulevares.

Por Staff / La Voz - 27 julio, 2026 - 07:58 p.m.
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      Múzquiz, Coah. - Como parte del compromiso de mantener espacios públicos limpios, seguros y en óptimas condiciones para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Ecología Municipal, continúa realizando acciones de limpieza y mantenimiento en distintos sectores del municipio.

       

      Las cuadrillas de la dependencia llevaron a cabo el retiro de maleza en las principales calles de Múzquiz, además de trabajos de limpieza en el bulevar Múzquiz-Palaú, tanto en el camellón central como en sus costados, con el propósito de mejorar la visibilidad y brindar mayor seguridad a quienes diariamente transitan por esta importante vialidad.

       

      De igual manera, se realizaron labores de limpieza y mantenimiento en una de las plazas de la colonia Las Misiones, dejando este espacio en mejores condiciones para el disfrute de las familias, niñas, niños y adultos que acuden diariamente a convivir y realizar actividades recreativas.

      El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando en el cuidado de los espacios públicos, promoviendo un entorno más limpio, ordenado y seguro para todas y todos los habitantes de Múzquiz.

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