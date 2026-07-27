Hombre herido en cráneo recibe atención médica en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Elementos del Departamento de Bomberos de Nueva Rosita atendieron la noche del domingo a un hombre que presentaba una herida en el cráneo presuntamente provocada por un objeto contuso, por lo que fue trasladado a una unidad médica para su valoración.

El comandante de la base de Bomberos, Roberto Ramos García, informó que el lesionado fue identificado como Erik Alberto N, de 29 años de edad, con domicilio en la calle Cedros de la colonia Humberto Moreira.

De acuerdo con el reporte, los rescatistas localizaron al hombre sobre la calle 3 de Noviembre, donde le brindaron atención prehospitalaria tras confirmar que presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en la región parietal.

Los elementos de emergencia realizaron la curación de la lesión y colocaron un vendaje para controlar la herida antes de proceder con el traslado inmediato.

El afectado fue llevado al Centro de Salud, donde quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de la lesión y el tratamiento correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias en las que ocurrió el hecho ni la identidad de la persona que presuntamente ocasionó la lesión.