Múzquiz se prepara para ser Geoparque Mundial: avances de Yolanda Elizondo Mátlos

MÚZQUIZ, COAH.- El Comité que impulsa la declaratoria de Múzquiz como Geoparque Mundial continúa con la integración del expediente para subsanar las observaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el propósito de presentar nuevamente la solicitud.

Yolanda Elizondo Maltos informó que en los próximos días sostendrán una reunión con la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez para darle a conocer los avances del proyecto y los aspectos que aún deben atenderse antes de enviar el expediente a una nueva revisión.

La integrante del comité señaló que actualmente se encuentran en la etapa final del proceso, por lo que mantienen el trabajo de coordinación para cumplir con todos los requisitos establecidos por la UNESCO.

Explicó que el objetivo es lograr que los 8 mil 128 kilómetros cuadrados que conforman el municipio de Múzquiz y, sus más de 30 geositios, obtengan el reconocimiento como el tercer Geoparque Mundial de México.

Elizondo Maltos destacó que esta distinción representaría una importante oportunidad para fortalecer el turismo, particularmente el turismo internacional y de naturaleza, al promover los paisajes, sierras, ríos y bosques que caracterizan al municipio.

Asimismo, subrayó que el proyecto también busca impulsar el valor de la riqueza endémica, la historia, los museos y el patrimonio cultural de Múzquiz, además de resaltar la hospitalidad de sus habitantes como uno de los principales atractivos del destino.

Cabe señalar, para los meses de septiembre y octubre, deben quedar concluidas todas las recomendaciones que son 12 en total, entre ellas difundir a las universidades sobre dicho proyecto, tener comunicación con otros geoparques.