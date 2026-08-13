Escasean soldadores en Monclova

La falta de mano de obra especializada comienza a limitar a empresas de la región Centro, particularmente para cubrir puestos de soldadores, así lo advirtió Juan Carlos Rodríguez Berúmen, presidente del consejo de SRB Grupo.

El empresario reconoció que la región Centro se caracteriza por contar con mano de obra calificada, sobre todo en el área de metalmecánica, soldadores, paileros; sin embargo, en la actualidad se tienen problemas para encontrar personal.

Contrario a lo que se podría pensar, de la mano de obra ante el cierre de AHMSA, señaló que en la actualidad se tienen problemas para contratar trabajadores; tan sólo en la semana pasada se buscó contratar a 10 soldadores, pero no se encontraron opciones disponibles en la ciudad.

"Lo que sí estoy batallando es con la base trabajadora, con la mano de obra, si la vemos escasa", afirmó.

Rodríguez Berúmen explicó que SRB Grupo atraviesa una etapa de crecimiento importante y actualmente participa en proyectos de infraestructura en distintas partes del país, por lo que requiere ampliar su plantilla laboral.

La empresa cuenta con directivos e ingenieros originarios de Monclova, además de técnicos locales que, aseguró, son buscados por otras compañías.

Indicó que actualmente SRB Grupo participa en proyectos en San Luis Potosí, relacionados con un libramiento carretero; en trabajos vinculados con el AIFA, así como la construcción de patios automotrices en México y Monclova.

También informó que la empresa mantiene proyectos de inversión en cuatro estados, entre ellos cuatro puentes ferroviarios, además de sociedades con empresas transnacionales y mexicanas, así como proyectos con el Gobierno federal.

El empresario consideró que la incorporación de empresas y nuevos proyectos representa una oportunidad para la región, aunque la disponibilidad de trabajadores especializados se mantiene como uno de los principales retos para atender la demanda.