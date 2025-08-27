Hombre en situación de calle sorprende a transeúntes en bulevar Madero

La presencia de un hombre en situación de calle, identificado por vecinos como el "Morín", generó sorpresa entre transeúntes y automovilistas en el bulevar Madero, a la altura de la colonia Guadalupe.

El sujeto, conocido en el sector por su condición de indigencia y su adicción a sustancias tóxicas, fue observado mientras se despojaba de su ropa para bañarse con el contenido de una botella de agua en plena vía pública. Posteriormente, se vistió nuevamente y continuó su camino con normalidad.

Vecinos de la zona señalaron que esta no es la primera vez que el "Morín" protagoniza escenas de este tipo, pues suele deambular por el sector. Hasta el momento, no se reportaron incidentes mayores ni la intervención de autoridades.

El caso refleja la problemática de indigencia y adicciones que persiste en distintos puntos de la ciudad, donde personas en situación vulnerable permanecen sin recibir la atención médica o social necesaria.