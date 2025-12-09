Egresados de enfermería en Monclova denuncian retraso en títulos electrónicos

Egresados de la carrera de Enfermería denunciaron de forma anónima el retraso de hasta dos años en la entrega de sus títulos electrónicos, documento indispensable para poder tramitar la cédula profesional federal, requisito obligatorio para laborar en instituciones como el IMSS y otros hospitales del sector salud.

De acuerdo con los testimonios recopilados, ya son dos generaciones completas las que se mantienen en espera de la documentación oficial, situación que ha provocado que decenas de profesionistas permanezcan sin posibilidad de ejercer legalmente pese a haber concluido su formación académica y cumplir con todos los requisitos establecidos por la institución.

Los afectados señalaron que pertenecen a una escuela privada de enfermería ubicada en Monclova, y aseguraron que otros planteles de la región —como Valle de Candamo, COLZA y la Metro— ya entregaron en tiempo y forma los títulos y cédulas a sus egresados, por lo que consideran que este rezago es un problema exclusivo de su centro educativo.

"Cumplimos con todas las mensualidades, pagamos el derecho a examen profesional como nos lo exigieron, pero cuando pedimos una solución solo nos dicen que el trámite está atorado en México. Llevamos así más de dos años, sin una respuesta clara", expresaron egresados bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Explicaron que la ausencia del título electrónico les impide obtener su cédula profesional federal, documento indispensable para poder ser contratados formalmente en hospitales públicos o clínicas privadas, manteniéndolos en una situación de desempleo forzado pese a haber completado su capacitación.

Los denunciantes también alertaron que, ante el próximo inicio del periodo de inscripciones en enero, planean acudir a medios de comunicación para visibilizar la problemática, especialmente durante las tradicionales filas que se forman para el ingreso de nuevos estudiantes.

Pidieron la intervención de las autoridades educativas correspondientes para revisar el proceso de titulación, agilizar la entrega de los documentos pendientes y garantizar que no haya más profesionistas afectados por retrasos administrativos que impactan directamente en su derecho al trabajo.